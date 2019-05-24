Çin bu sefer yere çakıldı! Uydu fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlandı
ABD ile Çin'in şu sıralar bir ticari savaşın içinde bulunması Asya ülkesini yıldırmazken, "Yaogan-33" adlı uzaktan algılama uydusunun fırlatılışı olumsuz sonuçlandı.
Ülkenin Şanşi eyaletinde bulunan Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden, Long March (Uzun Yürüyüş)-4C roketiyle uzaya gönderilen Yaogan-33 adlı uzaktan algılama uydusundan kötü haber geldi.
Fırlatma sonrası roketin birinci ve ikinci aşamaları normal şekilde çalışırken, üçüncü aşamada ise anormallikler meydana geldiği tespit edildi. Başarısızlıkla sonuçlanan fırlatma sonrasında roketin ve uydunun kalıntıları yere çakıldı.
Soruşturma başlatıldı: Kalıntıların nereye düştüğüne ilişkin bilgi paylaşılmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Parçalara ayrılmıştı: Çin'in kontrolden çıkan Tiangong-1 (Gök Saray-1) uzay istasyonunun ise geçen yıl nisan ayında Güney Pasifik yönüne doğru düşerken atmosferde parçalara ayrılmıştı. Uzunluğu 10,4 metre, ağırlığı 8,5 ton olan Gök Saray-1, atmosfere girdiğinde çoğu kısmı yanarak parçalanmıştı.