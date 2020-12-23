Çılgın partiden sonra olanlar oldu! Popüler diye gittiği yerde feci şekilde can verdi
Yeni bir hayat kurmak ve taze bir başlangıç yapmak amacıyla İngiltere'den Avustralya'ya taşınan 21 yaşındaki genç model feci şekilde can verdi.
Akıllara durgunluk veren olay, Sydney'de yaşandı. Madalyn Davis, İngiltere'nin Lincoln kentinden, Avustralya'nın Sydney şehrine geçen yıl taşındı. Yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşayan 21 yaşındaki model için her şey yolunda gidiyordu.
Avustralya'nın yaşam tarzına çabucak uyum sağlayan ve kendine yeni arkadaşlar edinen genç model, 11 Ocak cumartesi akşamı bir partiye katıldı.
Vaucluse'taki partinin ardından Madalyn Davis ve arkadaşları, güneşin doğuşunu izlemek için ertesi sabah 06.30 sularında Diamond Bay falezlerine çıktı.
Yedi arkadaşıyla birlikte falezlere tırmanan ve manzara izleyerek fotoğraf çekmek isteyen Madalyn, başına geleceklerden habersizdi.