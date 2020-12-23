Çılgın partiden sonra olanlar oldu! Popüler diye gittiği yerde feci şekilde can verdi

Akıllara durgunluk veren olay, Sydney'de yaşandı. Madalyn Davis, İngiltere'nin Lincoln kentinden, Avustralya'nın Sydney şehrine geçen yıl taşındı. Yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşayan 21 yaşındaki model için her şey yolunda gidiyordu.