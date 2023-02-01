Çılgın Dondurmacı rahat durmuyor! Yine sosyal medyayı salladı: Mini elbiseli güzel ile dansı olay oldu!
Sosyal medya platformu Tik Tok'ta çektiği videolar ile kısa sürede fenomen olan ve Çılgın Dondurmacı lakabı ile nam salan Mehmet Dinç yine sosyal medyayı sallamayı başardı. Dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Çılgın Dondurmacı'nın bu kez de mini elbiseli güzel ile dansı olay oldu. İşte detaylar...
Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu.
Çılgın Dondurmacı bu kez kasığına kadar yırtmacı olan mini elbiseli müşterisiyle dans etti. O dansı TikTok'ta paylaşan Çılgın Dondurmacı yüz binlerce izlenme aldı.
Çılgın Dondurmacı paylaşımlarıyla yoğun ilgi gören TikTok fenomenlerinden biri haline gelmiş durumda.
Paylaşımlarıyla izlenme rekorlar kıran Mehmet Dinç, bu kez yeşil mini elbiseli müşterisiyle dans etti.