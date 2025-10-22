Çılgın Bediş'in Necmi Dede'si Selahattin Taşdöğen yıllar sonra ortaya çıktı! Yaşadığı ev olay...
2000'li yılların başında Kanal D ekranlarının en çok izlenen ve sevilen dizisi Çılgın Bediş'te canlandırdığı 'Necmi Dede' karakteriyle hafızalarda yer edinen Selahattin Taşdöğen bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını açan ünlü isim 3+1 eviyle sosyal medyada gündem oldu.
Yonca Evcimik, Cenk Torun ve Çiçek Dilligil gibi ünlü isimlerin de yer aldığı Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Necmi Dede' karakteriyle izleyenlerin ilgisini çeken ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Selahattin Taşdöğen şimdilerde mütevazı bir yaşam sürüyor. Uzun yıllardır gözlerden uzak olan Taşdöğen, evinin kapılarını açtı, 3+1 evi ilgi odağı oldu.
Bir süredir gözlerden uzak yaşayan usta oyuncu 3 oda 1 salondan oluşan evinin kapılarını 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına açtı.
Konforlu bir yaşam olarak tasarlanan salonda siyah ve krem rengi hakim.
6 kişilik yemek masası, siyah büyük bir orta sehpa, berjerler ve krem rengi üçlü kanepe salonun göze çarpan parçaları.