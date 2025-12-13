Çılgın Bediş'in Kapıcı Abdül'üydü! Zor şartlar altında yaşıyor! Son hali herkesi üzdü
2000’li yılların unutulmaz yapımlarından Çılgın Bediş dizisinde 'Kapıcı Abdül' karakteriyle hafızalara kazınan Abdülhamit Danışır'ın son hali gündeme geldi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, izleyicilerin çoğu ünlü ismi tanımakta güçlük çekti.
2000’li yıllara damga vuran ve 70 bölüm ekranlarda olan Çılgın Bediş halen daha çok konuşulan diziler arasında yer alıyor. Dizinin oyuncularının son hali sık sık merak konusu oluyor. Bunlar arasında dikkat çeken bir isimde dizide "Kapıcı Abdül" karakterini canlandıran Abdülhamit Danışır oldu. Danışır'ın son hali gündem oldu...
Ünlü oyuncunun son hali Instagram’da paylaşıldı. Ünlü ismi görenler neredeyse tanımakta zorlandı. Sosyal medyada oyuncunun son hali ile ilgili yorum yağdı.
Zor şartlar altında geçimini sağlayan Danışır’ın son hali ile ilgili, “Çok değişmiş”, “Allah güç kuvvet versin”, “Tanıyamadım zaman insanı değiştiriyor” gibi yorumlar yapıldı.
Ünlü isim geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada şunları ifade etmişti:
“Çılgın Bediş, G.O.R.A. ve birkaç projeden daha rol teklifi aldım. Sonrasında rol teklifi gelmedi. Oyunculuğa devam edemedim, yoksa işimiz güzeldi.”