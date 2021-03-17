Çıldırlıları CZN Burak çok sinirlendi son paylaşımına tepki yağdı
CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Ardahan'ı ve kentle özdeşleşen Çıldır Gölü'nü ziyaret etti. Fakat yaptığı paylaşım Çıldırlıların hiç hoşuna gitmedi.
Yapmış olduğu şovlarla sosyal medyada ünü Türkiye sınırlarını aşan CZN Burak, son olarak Ardahan Çıldır İlçesine bağlı Aşıkşenlik Köyü Muhtarı Dural Karahan'ın daveti üzerine Ardahan'a gitti. CZN Burak'ı ilk başta yoğun ilgiyle karşıladılar.
Türk mutfağını dünyaya tanıtan, yardım severliği ile tanınan ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak, Çıldır Gölü'ne hayran kaldı. Birbirinden ilginç şovları ile adından söz ettiren ve sosyal medyada 21 milyondan fazla takipçisi olan Şef CZN Burak; sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Ancak CZN Burak'ın paylaşımında gerek kentle ilgili gerekse Çıldır Gölü'yle ilgili herhangi bir etiket yapmaması kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti.
Ardahanlılar, Burak'ın paylaşımının altına özellikle Doha, Moskova, Katar, Dubai etiketi koymasına ama bir tek Çıldır'dan bahsetmemesine yorum yazarak sitemlerini iletti.