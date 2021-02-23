Cihat Yaycı'dan yeni FETÖ'cü kalkışma uyarısı

Emekli Tümgeneral Cihat Yaycı, FETÖ'de Genç Barbaroslar diye adlandırdıkları yetişmiş bir grubun hala aktif olduğunu söyledi. Yaycı, yeterli önlemler alınmadığı takdirde FETÖ'nün Türkiye'yi yeni bir kaos ortamına sürükleyebileceğini ileri sürdü.

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Emekli Tümgeneral Cihat Yaycı, bazı FETÖ'cü hesaplardan Genç Barbaroslar diye bir gruptan bahsedildiğini ve hala ciddi bir genç bir kadronun hala varlığını sürdürdüğünü söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında FETÖ'nün Türkiye'deki yapılanmasını anlatan Cihan Yaycı, FETÖ'cülerin hala büyük kısmının aktif olduğunu ileri sürdü. FETÖ'cü bazı hesaplarda Genç Barabaroslar diye bir gruptan bahsedildiğini ve örgütün bu gruptan sabırla beklemelerini istediğini söyleyen Yaycı şöyle konuştu:

"Genç Barbaroslar diye hitap ediyor FETÖ'cüler. "Genç Barbaroslar siz sıkı durun, kendinizi muhafaza edin" diyorlar. Bunlar Genç Barbaroslar dedikleri ciddi sahip oldukları bir kadro var. Bunlar orada yazılı. Herkes bakabilir. O zaman bu şu demek. Şimdi Bylock yok, ankesörlü telefon da yok. Bir kere şu varsayım çok yanlış. FETÖ'cü ise ya ankesör kullanır ya da Bylock kullanır. Bu tamamen külliyen yalan. FETÖ'nün çok az bir kısmı ankesör ve Bylock kullanır. Ankasör ve Bylock net bir delildir ama bu FETÖ'cülerin tümünü asla kapsamaz.

"Bana itibar suikasti yapacaklar"

Ben bunu söyledim ya bu programı bitirdikten sonra müthiş derecede saldıracaklar ve bana da itibar suikasti yapacaklar. Ben bunu göze aldım. Biliniz ki benim bundan sonra başıma bir şey gelirse bu FETÖ'nün bir kumpasıdır.

"Devlet ciddi tehlike altında"

Bu milletin meselesi bu devletin meselesi! Biz bunu söylemezsek kim söyleyecek? Şimdi herkes zannediyor ki ciddi bir FETÖ temizliği var. Emniyet, MİT felaket çalışıyor ama her kurum kendi içerisinde iltisaklı olanı tespit etmeli. İltisaklı olmak cezai yargılama değil bu. İltisaklı olmak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar da böyledir. Anayasa Mahkemesi üyeleri, iltisaklı üyeleri tespit etmek için diyor ki ben bir delile ulaşmak zorunda değilim. Bu bir ceza yargılaması değil bu idari bir tasarruf. Bunların hepsini göz ardı edersek ciddi bir tehlike içerisindedir.

"Ahlak yok bunlarda"

Bakın bu örgütün elebaşı sürekli sabır telkin eder. Bunlar dışarıda başka, içeride başka kendi aralarında başka yaşayan insanlar. Bunlar sabırla eğitilmişler. Bunlar karakterlerini yok etmişler, şahsiyetleri yok bunların. Yani A şahsının bir karakterini söyleyemezsiniz. Ahlak da yok bunlarda. Bunlar çok rahat yalan söyleyebilirler iftira atabilirler. Onun için talimat beklerler. Bunlar ne zaman talimat verilirse onu yaparlar.

Cihat Yaycı'dan yeni kalkışma uyarısı

Şu anda bir kalkışma yapamazlar ama ben size söyleyeyim 6-7 sene sonra Türkiye'de 15 Temmuz'dan çok daha keskin bir kaos olabilir, bir kalkışma olabilir. Şunu ifade edeyim. Halk müsaade etmez. Türkiye'de iç savaş çıkar amaç da bu. Devleti ele geçirip devleti kendileri yönetmek istemiyor. Amaç devleti yıkmak ve sulh içerisinde arkalarında kukla oynatıcıların istediklerini sulh içerisinde yapmak. Türkiye'yi kendi iradeleriyle bölmek. "