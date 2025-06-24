Cihat Yaycı: Bu bir ateşkes değil, ikinci raunda hazırlık molası

TV100’de Son Durum programına katılan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail-İran gerilimini değerlendirerek bölgede yaşananların ateşkes değil, geçici bir mola olduğunu söyledi. Yaycı, İsrail’in medya gücüyle algı yönetimi yaptığını, ilk hedeflerine ulaştıktan sonra savaş yükünü taşımakta zorlandığı için mola verdiğini ve yeni bir bölgesel dizayn sürecinin işlediğini ifade etti.

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TV100’de yayınlanan Son Durum programında konuşan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail ile İran arasındaki gerilimi değerlendirdi. Yaycı, bölgede yaşanan gelişmelerin geçici bir duraksama olduğunu belirterek, “Bu bir ateşkes değil, yalnızca ikinci raunda hazırlık molası” dedi.

Yaycı, İsrail’in "meşru müdafaa hakkı" söylemiyle uluslararası kamuoyunu yanılttığını vurgulayarak, “İsrail 700 kişiyi öldürüyor, kimse ses çıkarmıyor. Ama 7 askeri vurulunca dünya ayağa kalkıyor. Üç gün boyunca sadece onları konuşuyoruz” ifadelerini kullandı. Asıl meselenin medya aracılığıyla yapılan stratejik algı yönetimi olduğunu belirten Yaycı, İsrail’in mazlumu saldırgan, kendisini ise mağdur gibi gösterdiğini söyledi.

İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik saldırılarına dikkat çeken Yaycı, “Gazzeli çocukların, bebeklerin, kadınların sesi olmalıyız. 100 kişi ölmüş, 130 olmuş ne fark eder? Hepsi insan” diyerek medyada bu gerçeklerin daha çok yer bulması gerektiğini savundu.

Yaycı'ya göre İsrail, ilk aşamada askeri ve stratejik hedeflerine büyük oranda ulaştı. İran’ın askeri altyapısının ve rafinerilerinin vurulduğunu, ekonomik sisteminin sarsıldığını belirten Yaycı, halkın devlete olan güveninin ciddi şekilde zedelendiğini ifade etti. İran’ın toparlanmak için "mola" istediğini belirten Yaycı, İsrail’in de sınırlı askeri kapasitesi, mühimmat stokları ve kamuoyu baskısı nedeniyle savaşa ara verme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

ABD’nin bölgedeki varlığının sürdüğünü ve yeni askeri birliklerin konuşlandığını belirten Yaycı, bunun bir "durma" değil, "savaşı ileri tarihe erteleme" olduğunu dile getirdi. Ayrıca, PKK’nın Botan sorumlusunun 400 teröristle İran’a geçiş yaptığını aktaran Yaycı, bölgede yeni bir iç karışıklık planının devrede olabileceğini öne sürdü. Tahran’daki siyasi mahkûm hapishanesine yapılan saldırının da içeride isyan çıkarmayı hedeflediğini belirterek, “Bu sadece bir savaş değil, bölgesel dizayn operasyonudur. İsrail tek başına hareket etmiyor; ABD, İngiltere, medya ve vekil unsurlar devrede” dedi.