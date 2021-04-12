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Cihangir'deki taciz şüphelisinden "cinsel istismar" iddiası

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Cihangir'de bir kadına tacizde bulunurken güvenlik kamerasına yansıyan Berzan E.Ç'nin(19), polisteki sorgusunda 7 yıl önce cinsel istismara uğradığını söylediği öğrenildi.

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Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.

Parktaki kadına tacizde bulundu
Şüphelinin ifadesinde yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu söylediği öğrenildi. Berzan E.Ç.'nin, parktaki bankta yanına oturduğu kadını rahatsız ettiği, kadının kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacizde bulunduğu tespit edildi.

Dayısının tecavüzüne uğramış
Berzan E.Ç.'nin 2014 yılında dayısının tecavüzüne de uğradığını söylediği belirtildi. Polisteki işlemleri devam eden şüphelisinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Adliyeye sevk edildi
Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ndeki işlemleri biten şüpheli Berzan E.Ç. adliyeye sevk edildi.

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