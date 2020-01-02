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Cihangir İslam Saadet Partisi'nin Libya Tezkeresi kararını takmadı

TBMM Libya tezkeresi için toplandı. Meclis'te evet oyu verecek 3 partiden olan Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam partisinin kararına uymadı ve oylamaya katılmama kararı aldı.

Libya tezkeresi bugün Meclis'te oylanıyor. Libya'ya asker göndermek için oylanacak tezkere için Saadet Partisi evet oyu verme kararı almıştı. Fakat Saadet Partisi'nin iki vekilinden biri olan Cihangir İslam oylamaya katılmama kararı aldı.

Libya ve Türkiye arasındaki anlaşma sonrası Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi gündemde. Bugün Libya tezkeresi Meclis'te partiler arasında oylanacak. 

Saadet Partisi'nin iki milletvekili bulunuyor

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için önemli bir karar aldı. SP Libya'ya asker göndermeyi onaylayacak tezkere için evet oyu vereceğini duyurdu. Millet İttifakı ile Meclis'e giren Saadet Partisi'nin iki milletvekili bulunuyor.

Cihangir İslam oylamaya katılmama kararı aldı

Saadet Partisi'nin iki vekilinden biri olan Cihangir İslam, parti kararının "evet" olması nedeniyle tezkere oylamasına katılmayacağını duyurdu.

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