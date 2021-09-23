Cihangir Ceyhan'ın bıyıkları olay oldu Kanal D Camdaki Kız'ın Hayrisi
KANAL D ekranlarında Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakterinin etrafındaki sis perdesi, yeni bölüm fragmanıyla aralandı! Hayri karalterine hayat verecek olan Cihangir Ceyhan'ın yeni stili sosyal medyada oldukça ses getirdi.
KANAL D’nin çok izlenen dizisi “Camdaki Kız”ın önceki gün yayınlanan 12’nci bölüm tanıtımıyla birlikte, Hayri karakteri ilk kez ekranda görüldü. Sezon finalinden bu yana çok merak edilen Hayri karakterini sevilen oyuncu Cihangir Ceyhan canlandıracak. Yarın akşam yayınlanacak yeni bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan Hayri’nin hikayesi de daha şimdiden büyük merak konusu oldu. Sezon finalinde sadece yaka kartı ve elleri görünen Hayri karakterini kimin canlandıracağı büyük merak konusu olmuştu. En son “Çukur” dizisinde oynayan Cihangir Ceyhan, bu rolü için imajını değiştirdi.
Geçen sezon yayınlanmaya başladığı an itibarı ile son derece ses getiren yapımların başında ara dönemde yayınlanmaya başlamasına rağmen Camdaki Kız isimli dizi geliyordu. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi 9. bölümü ile muhteşem bir sezon finali yapmıştı.
İlyas Salman'a benzettiler
Cihangir Ceyhan'ın bıyıklı hali sosyal medyada büyük ses getirdi. Kimi rolü için yakıştırırken, çoğunluk ise komik buldu.
Ceyhan'ı, Şekerpare filminde Cumali rolünü oynayan İlyas Salman'a benzettiler.