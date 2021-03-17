Çığlıklar yükseldi düğünde büyük rezalet! Kanlar içinde kaldılar
18 yaşındaki iki gencin düğününde yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. Yumrukların hava uçuştuğu düğün rezaletle sonuçlandı.
18 yaşındaki genç gelinin hayallerini süsleyen düğün, bir nedime ile damadın teyzesi arasındaki şiddetli ve kanlı bir sokak kavgası ile sona erdi. Kimsenin ayıramadığı kavganın, polis tarafından dağıtılması gerekti.
Roman asıllı gelin Alyssa ve Batı Virginia'dan damat Heath, Heath'in teyzesi Mellie ile Alyssa'nın kuzeni Diamond arasındaki öfkeli kavgayı ayırmak için çağrılan polislerle karşılaşmaktan kaçınmak için kendi düğünlerinden kaçmak zorunda kaldılar.
Televizyon kanalı TLC'nin reality şovu "Çingene Gelinler"de ekranlara yansıyan görüntüler, Hollywood filmlerini aratmadı. İddiaya göre gelin Alyssa, kayınvalidesi ile ilgili asılsız söylentiler yayıyordu.
Damat Heath'in bunu öğrenen teyzesi Mellie, gelini dövmekle ilgili tehditler savurmaya başlayınca, devreye Alyssa'nın kuzeni ve nedime Diamond girdi. Düğün seremonisinin bitmesinden yalnızda dakikalar sonra, damadın teyzesi ile gelinin kuzeni birbirlerine girdi.