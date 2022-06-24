Ciğerlerimiz kül oldu! Günlerdir sürüyor Marmaris'in son haline bakın

Dumanların yoğun olduğu bölgede özellikle uçaklar ve 10'a yakın helikopterin aynı anda müdahale ettiği gözlendi. Öte yandan, yanan alanlar ise dron ile görüntülendi. Alevlerin etkili olduğu alandaki ormanda büyük zarara yol açtığı görüldü.