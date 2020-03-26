'Ciğerlerimde cam var gibi' diyen Koronalı hasta Tara Jane Langston'dan müjde
İNGİLTERE'de 39 yaşındaki Tara Jane Langston isimli kadın koronavirüse yakalandıktan sonra çektiği videoda 'Ciğerlerimde cam var gibi' diye feryat etmişti. İki çocuk annesi kadından iyi haberler var.
Geçtiğimiz günlerde 39 yaşındaki bir kadının koronavirüse yakalandıktan sonra hastane yatağında çektiği video, nefes almakta nasıl zorlanıyordu. 39 yaşındaki Tara Jane Langston, İngiltere'nin başkenti Londra'da garsonluk yapan bir spor tutkunuydu. Kendini hasta hissetmeye başladığında acil servise kaldırılan Tara'ta koronavirüs teşhisi kondu. Genç kadın hastalığın etkilerini çarpıcı bir video ile gözler önüne serdi.
Yoğun bakıma alınmıştı: İki çocuğu ve eşiyle Polonya gezisinden döndükten sonra göğüs enfeksiyonu teşhisi konulan Tara Jane Langston'a antibiyotik tedavisi verildi. Ancak Tara Langston bir türlü iyileşmiyordu. Geçtiğimiz cazar günü ambulansla Londra'daki Hillingdon Hastanesi'ne götürülen kadının corona virüsü testi pozitif çıkınca hemen yoğun bakıma alınmıştı.
"Ciğerlerimde cam var gibi": Günler sonra titreme krizleri geçirdiğini belirten kadın, durumu daha da kötüleşince yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Genç kadının video boyunca nefes almakta zorlandığı ve durmadan öksürdüğü görülüyordu. Genç kadının "Ciğerlerimde cam var gibi" feryadı ise görenlerin yüreğini sızlatmıştı.
Tara'nın sağlık durumu iyiye gidiyor: 39 yaşındaki Tara Jane Langston, aldığı her nefesin bir savaş olduğunu ifade ediyor ve "Önlem alın sakın şansa bırakmayın" demişti. 39 yaşındaki Tara'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Nefes almakta zorlandığı video ile dünyanın dört bir yanında tanınan ve virüsle mücadelenin yüzü haline gelen genç kadın, kızlarına kavuştu.