'Ciğerlerimde cam var gibi' diyen Koronalı hasta Tara Jane Langston'dan müjde

Tara'nın sağlık durumu iyiye gidiyor: 39 yaşındaki Tara Jane Langston, aldığı her nefesin bir savaş olduğunu ifade ediyor ve "Önlem alın sakın şansa bırakmayın" demişti. 39 yaşındaki Tara'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Nefes almakta zorlandığı video ile dünyanın dört bir yanında tanınan ve virüsle mücadelenin yüzü haline gelen genç kadın, kızlarına kavuştu.