Çiğdem Sabancı'ya 250 bin dolarlık düğün hediyesi davası! 26 yıl önce Erol Sabancı vermiş

Sabancı Ailesi'nin çeyrek asırdan fazla çalışanı ve damadı olan Faruk Bilen boşanma davasından bağımsız olarak avukatı Handan Bakbak aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine dava açtı. Bugüne kadar hiç birikim yapmadığını söyleyen Bilen kayınpederinin 26 yıl önce düğün hediyesi olarak taktığı 250 bin doların yarısını istedi.