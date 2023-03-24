Çiğdem Sabancı'ya 250 bin dolarlık düğün hediyesi davası! 26 yıl önce Erol Sabancı vermiş
Sabancı Ailesi, 26 yıllık damatlarıyla yaşanan boşanma davasıyla gündemde. Erol Sabancı'nın küçük kızı Çiğdem Sabancı’nın boşanma davası açtığı Faruk Bilen, kayınpederinin 26 yıl önce düğün hediyesi olarak verdiği 250 bin doların yarısını almak için dava açtı.
Sabancı Ailesi'nin çeyrek asırdan fazla çalışanı ve damadı olan Faruk Bilen boşanma davasından bağımsız olarak avukatı Handan Bakbak aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine dava açtı. Bugüne kadar hiç birikim yapmadığını söyleyen Bilen kayınpederinin 26 yıl önce düğün hediyesi olarak taktığı 250 bin doların yarısını istedi.
Çiğdem Sabancı'nın boşanma davası açtığı Faruk Bilen, 26 yıl önce düğünlerinde kayınpederi Erol Sabancı'nın düğün hediyesi olarak verdiği 250 bin doların yarısını almak için açtığı davanın dilekçesinde şu iddialar yer aldı:
Önce evden sonra işten attı
Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı 1996’da evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı oldu. Çiftin evliliği Kasım 2022’de bitti. İddiaya göre Çiğdem Sabancı eşi Faruk Bilen’i önce evden sonra da işinden attırarak boşanma davası açtı.
Bir otel odasında hayatını sürdüren Faruk Bilen, boşanmayı reddederek 26 yıllık evliliğini kurtarmaya çalıştı. Ancak barışma konusunda başarı sağlayamayan Fark Bilen, bu kez karşı dava açtı.