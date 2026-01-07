BIST 12.029
Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 22 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 22 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek şekilde belirlendi.

Nisan 2026'da yeniden değerlendirilecek

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu gideler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 33 kuruş fark ödenecek.

Duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı Nisan 2026'da yeniden değerlendirilecek.

