Çiğ sarımsak hakkında bilmediğiniz gerçek! Her gün bir adet tüketin
Kokusundan rahatsız olunsa da doğada bulunan en faydalı antibiyotiklerden biri olan çiğ sarımsağın hiç bilmediğiniz faydaları bulunuyor.
Çok güçlü antioksidan özelliği olan sarımsak vücudun adeta yenilenmesini desteklerken hastalık ve kansere karşı vücudu koruyan etkili bir besindir. İçeriğinde selenyum, germanyum, kükürt, aminosit gibi minerallerin yanı sıra A, B1 ve C vitaminleri bulunmaktadır.
Ülkemizde Kastamonu'da yetiştirilen ve vitamin deposu olan sarımsağın birçok hastalığa faydası vardır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan raporda her insanın günlük tüketmesi gerek besin listesinin ilk sırasında alan sarımsağı çoğu insan kokusundan dolayı tüketmez.
Koku yapmaması için: Bölünmeden çiğ bir şekilde yutulduğunda koku yapmaz. Ancak sarımsak içeriğinde asit barındırdığı için tüketmeden bir dahiliye doktorunda görünmekte fayda var. Peki sarımsağın faydaları nelerdir?
- Çiğ halde tüketildiğinde enfeksiyonlu hücrelerle daha etkili baş eder. Özellikle sindirimdeki serbest radikalli hücreleri temizlemede etkili olan sarımsak, mide ve bağırsak hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.