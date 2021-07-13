Çiftlik Bank Tosuncuk Mehmet Aydın için hesap vakti! Bugün ilk kez mağdurların karşısına çıkacak

"Hatalarım oldu ama ben de mağdurum" savunması yapan Çiftlik Bank'ın Tosuncuk lakaplı kurucusu Mehmet Aydın, ağabeyinin de gözaltına alınmasının ardından 2'si firarisi kalan 20 sanıklı Çiftlik Bank davasında savunma yapacak. Geçtiğimiz günlerde teslim olacağına dair bir video yayınladıktan sonra Brezilya'dan özel ekiple Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın, yıllar süren firarının ardından tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.