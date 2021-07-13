Çiftlik Bank Tosuncuk Mehmet Aydın için hesap vakti! Bugün ilk kez mağdurların karşısına çıkacak
Çiftlik Bank'ta binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın teslim olduktan sonra bugün bir ilki yaşayacak. Mehmet Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında bugün ilk kez mağdurların huzurunda hakim karşısına çıkacak.
Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk' lakaplı CEO'su Mehmet Aydın için hesap günü geldi çattı. 2018 yılında kaçtıktan 3 sene sonra Türkiye'ye teslim olan Tosuncuk Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Aydın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanarak ifade verecek.
"Hatalarım oldu ama ben de mağdurum" savunması yapan Çiftlik Bank'ın Tosuncuk lakaplı kurucusu Mehmet Aydın, ağabeyinin de gözaltına alınmasının ardından 2'si firarisi kalan 20 sanıklı Çiftlik Bank davasında savunma yapacak. Geçtiğimiz günlerde teslim olacağına dair bir video yayınladıktan sonra Brezilya'dan özel ekiple Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın, yıllar süren firarının ardından tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.
102 mağdurun daha şikayetçi olduğu soruşturma dosyası kapsamında ifade veren Aydın, "Dolandırma amacım yok. Paralarını alıp kaçma kastım da yok. Yurt dışında hep mağdurların parasını ödemeyi düşündüm. Örgüt kurup insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum." dedi.
Aydın, "Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu. Yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Ben de mağdurum. Mağdurların zararı Türkiye'deki el konulan varlıklarımca karşılansın" dedi. Cezaevine gönderildi." ifadelerini kullandı.