Çiftlik Bank Mehmet Aydın'a bir darbe de eşi Sıla Aydın'dan! Tosuncuk'u gıyabında boşadı

Çiftlik Bank'ta onbinlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçtıktan 3 sene sonra teslim olan Çiftlik Bank'ın sahibi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, dün tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Aydın'a bir darbe de eşi Sıla Aydın'dan geldi. Sıla Aydın, Tosuncuk Mehmet Aydın'ı gıyabında boşadı... Teslim olma nedeni için “aile meselesi” demişti.