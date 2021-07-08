Çiftlik Bank Mehmet Aydın'a bir darbe de eşi Sıla Aydın'dan! Tosuncuk'u gıyabında boşadı
Teslim olma nedeni için “aile meselesi” diyen Mehmet Aydın’ı eşi Sıla Aydın’ın 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Aydın teslim olmasaydı, eşinin kendisini boşadığını gazete ilanından öğrenecekti.
Çiftlik Bank'ta onbinlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçtıktan 3 sene sonra teslim olan Çiftlik Bank'ın sahibi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, dün tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Aydın'a bir darbe de eşi Sıla Aydın'dan geldi. Sıla Aydın, Tosuncuk Mehmet Aydın'ı gıyabında boşadı... Teslim olma nedeni için “aile meselesi” demişti.
Tosuncuk Mehmet Aydın’ı eşi Sıla Aydın’ın 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Aydın teslim olmasaydı, eşinin kendisini boşadığını gazete ilanından öğrenecekti. Şimdi ise karar cezaevine gönderilip tebliğ edilecek. İtiraz etmezse karar kesinleşecek, itiraz ederse istinaf mahkemesine gidecek.
Mehmet Aydın ile Sıla Aydın’ın arkadaşlıkları, 2016 yılında Bursa’da başladı. O dönem Çiftlik Bank sistemini yeni kurup para kazanmaya başlayan Mehmet Aydın, Sıla Aydın ile 7 ay sonra, 31 Mart 2017 günü görkemli bir düğünle evlendi.
Tosuncuk, ‘takıntılı’ derecede sevdiğini saklamadığı eşini 24 Ocak 2018 günü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlayan 3 yıllık firar yolculuğuna da yanında götürdü.