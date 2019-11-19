Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ortaya çıktı! 1 milyar 100 milyon lirayla kaçmıştı
132 bin kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lirayla sırra kadem basan Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırıcı Mehmet Aydın, sevgilisinin yaşadığı Ukrayna'da ortaya çıktı.
Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Mağdurlar hemen peşine düştü. Alacaklılar kapısına dayandı ama nafile...
Kız arkadaşını ziyaret ettiği belirtilen Tosuncuk Mehmet Aydın, yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırmayı başardı. Mağdurlar da Interpol'ün kırmızı listeyle aradığı Mehmet Aydın'ın afişlerini bastırıp peşine düştü.
Uruguay'da olduğu zannedilen Tosuncuk'un, Ukrayna'da tatlı bir hayat yaşadığı öne sürüldü. Tosuncuk, yaptığı yüzyılın vurgunuyla yıllardır konuşuluyor. Peki Tosuncuk Mehmet Aydın bunu nasıl yaptı? İşte eski defterler...
Ne olmuştu nasıl olmuştu?
Çiftlik Bank davasının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamesinde 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı.