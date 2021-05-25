Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı

Polis, yarı çıplak haldeki Enes Ş.'ye kıyafetlerini giymesi için uyarıda bulundu. Kıyafetlerini giyen Enes Ş., ekiplerin kendisine uzattığı maskeyi takmamak için direndi. Tüm ısrarlara rağmen maskeyi takmayan Enes Ş., bir anda bağırıp taşkınlık yapınca ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürdü.