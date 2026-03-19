Çifte standart sürüyor! FIFA, skandal İsrail kararını duyurdu

FIFA, İsrail'i uluslararası turnuvalardan men etmeyeceğini duyurdu.

FIFA'nın açıklamasında bu kararın gerekçesi olarak, Batı Şeria'nın nihai hukuki statüsünün uluslararası hukuk açısından hala çözülmemiş ve oldukça karmaşık bir konu olduğu belirtildi.

Açıklamada, iki federasyon arasında arabuluculuk yapılacağı ve sürecin yakından takip edileceği aktarıldı.

RUSYA GÜNLER İÇİNDE MEN EDİLMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrası UEFA, FIFA ve birçok uluslararası örgüt ve topluluk Rusya'yı kısa sürede organizasyonlarından men etmişti.

Kamuoyunda genel beklenti Rusya'ya uygulanan yasakların İsrail için de geçerli olmasıydı.