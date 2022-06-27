Çiftçilere faizsiz, kefaletsiz, limitsiz destek müjdesi!

Kefalet sistemine son

Tarım Kredi Kooperatifleri üreticinin finansman ihtiyacını en uygun şekilde sağlayabileceği önemli kuruluşlardan biri... Çiftçilerin bundan böyle krediye erişiminin bankalardan daha esnek olması için birtakım adımlar atılıyor. Teminat şartları bankalardan daha esnek olacak. Kefalet sistemi de tarihin derinliklerine gömülecek.