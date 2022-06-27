Çiftçilere faizsiz, kefaletsiz, limitsiz destek müjdesi!
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada çiftçilere kefaletsiz, faizsiz ve limitsiz destek müjdesini verdi. Peki çiftçiler faizsiz ve limitsiz destekten nasıl yararlanacak?
Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 4 ay önce Tarım Kredi kooperatiflerinde Genel Müdürlüğü görevi üstlenmişti. Göreve geldikten sonra çiftçileri maddi anlamda rahatlatmak ve vatandaşları ucuz gıda ile buluşturmak için çalışmalarına başlayan Hüseyin Aydın, çiftçiler için destek programını duyurdu.
Hüseyin Aydın'ın açıkladığı bilgilere göre, yemde yüzde 65, gübrede 75-80 dışa bağımlılığımız mevcutken, hammadde arttığında fiyat kontrol edilemiyor. Ama Tarım Kredi, ürünleri sonbaharda cari fiyatların altında çiftçiye vermeyi amaçlıyor. Çiftçiye verilen gübre, mazot, yem konusunda da hasattan sonra mahsuplaşılacak.
Kefalet sistemine son
Tarım Kredi Kooperatifleri üreticinin finansman ihtiyacını en uygun şekilde sağlayabileceği önemli kuruluşlardan biri... Çiftçilerin bundan böyle krediye erişiminin bankalardan daha esnek olması için birtakım adımlar atılıyor. Teminat şartları bankalardan daha esnek olacak. Kefalet sistemi de tarihin derinliklerine gömülecek.
Yasal takip durduruldu
Çiftçinin borcunu ödememesi durumunda icra yoluyla yasal takip uygulaması kalktı. Son care bütün yollar tıkanırsa uygulanmaya devam edilecek. Böylece Tarım Kredi 'traktörümü aldı, tarlama çöktü' gibi haberler de tarih oluyor. Geçmiş borcu olana yapılandırma uygulanacak.