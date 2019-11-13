Çiftçi tarlasını sürerken tarihi bir küp buldu jandarmayı aradı
KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken Bizans dönemine ait erzak küpü buldu.
Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba köyünün Körkuyu mevkisinde tarım arazisini traktörü ile süren bir çiftçi, toprakta gömülü bir şekilde küpün olduğunu fark edince durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.
112
İl Kültür Turizm Müdürlüğü ekipleri küpün bulunduğu yerde inceleme başlattı. Daha sonra Ankara'dan çağrılan arkeologlar, titizlikle küpü topraktan çıkarttı.
212
Bizans döneminde erzak kabı olarak kullanılmış: Yapılan araştırma sonrası arkeologlar küpün Roma dönemine ait olduğunu ve erzak saklamak için kullanıldığını belirledi.
312
Vinç yardımıyla kamyona yüklenen küp, İl Kültür Turizm Müdürlüğünde götürülerek koruma altına alındı. Toprak altına küpün alt kısmının kırılması nedeniyle restore edileceği öğrenildi.
412