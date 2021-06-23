Cicişler lakalplı Esra-Ceyda kardeşler birbirine girdi! Kardeşlikten çıktılar!

Seksi fotoğraflarıyla gündeme gelen Esra-Ceyda kardeşlerin kavga ettiği ortaya çıktı. Küçük kardeş Ceyda , İnstagram'da tırnaklanmış olduğu anlaşılan bedeninin fotoğrafını paylaşarak yazdığı ve sonradan sildiği hikaye'de "Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum." dedi.