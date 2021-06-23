Cicişler lakalplı Esra-Ceyda kardeşler birbirine girdi! Kardeşlikten çıktılar!
İnstagram'da 'Cicişler' olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler birbirlerini parçalarcasına kavga ettiler. Ceyda Ersoy'un İnstagram'dan paylaştığı karede ablası Esra Ersoy'u 'yaşından ve kendisini kıskandığından' söz ettiği zehir zemberek ifadeleri dikkat çekti.
Seksi fotoğraflarıyla gündeme gelen Esra-Ceyda kardeşlerin kavga ettiği ortaya çıktı. Küçük kardeş Ceyda , İnstagram'da tırnaklanmış olduğu anlaşılan bedeninin fotoğrafını paylaşarak yazdığı ve sonradan sildiği hikaye'de "Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum." dedi.
"Onu bir daha asla takip etmeyeceğim" diyen Ceyda "Yüzünü, gözlerini cve diğer pisliklerini görmek dahi söz konusu olamaz artık! Kız kardeşini kıskanan zavallı bir ruh hastası.37 yani 40'lık kadın." diyerek ablasına ateş püskürdü.
Kamuoyunda 'Cicişler' olarak da bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin kavga ettiği sosyal medyadaki magazin sayfalarına düştü. Olayı Instagram hesabından paylaşan Ceyda Ersoy, ablası Esra Ersoy tarafından darp edildiğini iddia etti.
Sosyal medyada paylaşımda bulunan Ceyda Ersoy’un yüzündeki ve göğsündeki darp izleri dikkat çekti.