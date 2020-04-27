Cicişler erkek arkadaşı paylaşamadı! Biri parke taşıyla vurdu diğeri bıçakladı

'Cicişler' olarak bilinen Esra- Ceyda Ersoy kardeşler yine kavga etti. Ama bu kez biri parkeyle saldırdı diğeri ise bıçakladı. Kavganın sebebi ise erkek arkadaşlarını paylaşamamaları. Olay mahkemelik oldu. Sabah'ın haberine göre ikisi için de hapis cezası istendi... Cicişler, için karakol ve mahkeme salonları pek de bilinmedik yerler değil...