Cicişler erkek arkadaşı paylaşamadı! Biri parke taşıyla vurdu diğeri bıçakladı
Cicişler olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler erkek arkadaşlarını paylaşamadı. Biri diğerine parke taşıyla vurdu, diğeri kardeşini bacağından bıçakladı. İkisi hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'Cicişler' olarak bilinen Esra- Ceyda Ersoy kardeşler yine kavga etti. Ama bu kez biri parkeyle saldırdı diğeri ise bıçakladı. Kavganın sebebi ise erkek arkadaşlarını paylaşamamaları. Olay mahkemelik oldu. Sabah'ın haberine göre ikisi için de hapis cezası istendi... Cicişler, için karakol ve mahkeme salonları pek de bilinmedik yerler değil...
Cicişler lakaplı Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, daha önce de pek çok çek gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmıştı. Uyuşturucu kullanmak, polislerle kavga etmek, birbirlerininin saçını başını sokak ortasında yolmak gibi suçlar sicillerinde mevcut...
Esra- Ceyda Ersoy'un mahkemelik olmasına neden olan olay ise 9 Kasım günü, İstanbul Beşiktaş'taki evlerinde meydana geldi.
Kız kardeşler arasında, ortak erkek arkadaşları nedeniyle tartışma çıktı.