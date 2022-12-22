'Ciciş Kardeşler'in evine 'çocuğa cinsel istismar' baskını! Kokaini pencereden attı
İSTANBUL'da “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'un evini Esra Ersoy'a ait elektronik eşyalara el koymak için polis bastı. Evde arama yapılırken Ersoy, kokain dolu kutuyu pencereden aşağıya attı. Polis evde ablası Esra Ersoy’a ait elektronik eşyalara el koyarken, odasında ise rulo şekline getirilmiş para buldu.
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklu bulunan kamuoyunda “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen Esra Ersoy’un evine baskın düzenledi. Ersoy’a ait elektronik eşyalara el koyan polis ekipleri, kardeşi Ceyda Ersoy’un odasında rulo şekline getirilmiş para buldu. Pencerenin açık olmasından şüphelenen polis aşağıda ise kutu içerisinde bir miktar kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan Ceyda Ersoy, adliyeye sevk edilirken İHA muhabirinin sorusuna, “Başkaları dışarıda cirit atarken benim bu şekilde gelmem çok komik bir şey” dedi.
Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy (39), 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti.
Abla “çocuğa cinsel istismar”dan tutuklu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy, bir süre önce “basit yaralama” suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan Covid-19 salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilmişti.
Bu çerçevede imza atmak için geçtiğimiz Mart atında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine gelen Esra Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.