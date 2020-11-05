Ciciş kardeşler Esra ve Ceyda'ya sevgililerinden olay hediye satıp ev alacaklar
Ceyda Ersoy ve Esra Ersoy'a sevgililerinden ultra lüks hediyeler geldi. Cicş kardeşler, hediyeleri satıp ev almayı düşünüyor.
Ciciş kardeşler olarak tanınan Ceyda ve Esra Ersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından bahsettirmeye devam ediyor. Cicişler bu kez de dudak uçuklatan hediyeleriyle gündem oldu.
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Ciciş Ceyda'ya bir süredir birlikte olduğu Adanalı sevgilisi pırlanta bileklik ve pırlanta baget yüzük aldık. Ceyda'ya gelen hediyelerin değeri ise tam 70 bin dolar.
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Ciciş Esra'ya ise kardeşinin sevgilisiyle yakın arkadaş olarak Adanalı aşkı 120 bin dolar değerindeki 7 buçuk karatlık bir tektaş pırlanta yüzük aldı.
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Yeni takılarını Instagram hesaplarından gösteren kardeşler, 190 bin dolarlık yani 1 milyon 608 bin TL'lik lüks hediyeleriyle ev almayı planlıyor.
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