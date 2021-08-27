Ciciş Esra hakkında olay iddia: 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 20 yaşında sandım!

Kamuoyunda Cicişler olarak ünlenen Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Esra Ersoy, konuyla ilgili Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı.