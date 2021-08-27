Ciciş Esra hakkında olay iddia: 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 20 yaşında sandım!
Cicişler lakabıyla tanınan Esra-Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy'un 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Esra Ersoy kendisini savunmak için de '20 yaşında olduğunu sandım' dedi.
Kamuoyunda Cicişler olarak ünlenen Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Esra Ersoy, konuyla ilgili Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Esra Ersoy'un adı Muğla'nınn Bodrum ilçesinde cinsel saldırı olayına karıştı.
İddialara göre Ersoy 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulundu.
Ersoy'un Bodrum'da alkolü fazla kaçırdığı ve gece saatlerinde küçük bir çocuğun odasına girerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.