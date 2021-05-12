Ciciş Esra Ersoy Kudüs'e gitmek istiyorum dedi eleştirilince eline silah alıp bakın ne yaptı
Geçtiğimiz günlerde kardeşi Ceyda Ersoy'un intiharında adı geçen Cicişlerden Esra Ersoy, Kudüs'e asker olarak gitmek istediğini söyledi. Eleştirilince de silahlı pozuyla cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde Ciciş Kardeşler, magazin gündemine bomba gibi düştü. Cicişlerden Ceyda Ersoy, ''Acun Ilıcalı bana iş vermiyor'' diyerek intihara teşebbüs etti. Esra Ersoy ise sosyal medya hesabından bu intiharı duyurdu. Son olarak ise Esra Ersoy, magazin gündeminde konuşulan Ciciş oldu.
İsrail'in Filistin'e zulmüne tepki gösteren Esra Ersoy, sosyal medya hesabından Kudüs'e asker olarak gitmek istediğini şu sözlerle dile getirdi:
"Kudüs'e kadın asker olarak gitmek istiyorum. Çok ciddiyim eğer Türkiye asker gönderecekse ben gönüllüyüm beni gönderin."
Esra Ersoy'un bu isteği sosyal medyanın diline düştü ve hem eleştirildi hem de dalga konusu haline geldi.
Kısa sürede gündem olan Esra Ersoy, kendisini eleştirenlere de elinde silah tuttuğu bir pozu paylaşarak şöyle cevap verdi: