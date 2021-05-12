Ciciş Esra Ersoy Kudüs'e gitmek istiyorum dedi eleştirilince eline silah alıp bakın ne yaptı

Geçtiğimiz günlerde Ciciş Kardeşler, magazin gündemine bomba gibi düştü. Cicişlerden Ceyda Ersoy, ''Acun Ilıcalı bana iş vermiyor'' diyerek intihara teşebbüs etti. Esra Ersoy ise sosyal medya hesabından bu intiharı duyurdu. Son olarak ise Esra Ersoy, magazin gündeminde konuşulan Ciciş oldu.