Ciciş Esra Ersoy evli sevgilisine çıplak videosunu gönderdi işler karıştı!
Kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Yaptıkları, söyledikleri, yedikleri, içtikleri olaylı olan Ciciş kardeşler lakabıyla bilinen Esra ve Ceyda Ersoy cephesinde sular yine durulmadı. Bu kez 4 yaş büyük olan Esra Ersoy evli bir adama çıplak, cinsel içerikli video atmasıyla gündem oldu.
Ankaralı iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan "Cicişler" olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy, "Erkek arkadaşım olduğu için cinsel içerikli video ve fotoğraf gönderdim. Bana cinsel içerikli gönderdiği mesajlar duruyor. Benim kendisine dava açmam gerekirdi" ifadelerini kullanarak kendisini savundu.
M.Y., Ersoy'un gönderdiği görüntüler ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu. Yapılan incelemede Ersoy'un, şikâyet sonrası görüntü ve yazışmaları sosyal medya hesabından sildiği tespit edildi. Esra Ersoy ise sosyal medya hesabından M.Y.'nin kendisine gönderdiği mesajları paylaştı.
Bana bekar olduğunu söylemişti:
Açıklamalarda bulunan Ersoy, taciz iddiasında bulunan iş insanı M.Y.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ederek, "Benim kendisine dava açmam gerekirdi. Beni rencide ediyor, incitiyor" dedi. M.Y.'nin 11 yıl boyunca hayatında olduğunu ve hala kendisine değer verdiğini öne süren Ersoy şunları söyledi: