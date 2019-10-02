Ciciş Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek bornozunu indirip soyundu
Çıplak pozlarıyla son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yerlerini alan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, uslanmıyor. Büyük ciciş Esra Ersoy, bu sefer soyunduğu bir paylaşımıyla gündeme geldi.
Tüm Türkiye'nin 'Cicişler' lakabıyla tanıdığı kardeşler, paylaştığı pozlarla hem tepki çekmeye hem de 'yok artık' dedirtmeye devam ediyor. İlk olarak ayıcığa sarılıp çırılçıplak poz veren büyük ciciş Esra Ersoy, şimdi ise Reynmen'in Ela şarkısına çektiği kliple çok konuşuldu.
Esra Ersoy, 350 bine yakın takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bornozunu çıkartıyormuş gibi yaparak dans etti. Ersoy videosuna, "Bu kadarcık dekolte verebiliyorum namusluyum çok. Takipçilerim için" ifadelerini kullandı.
Bu kadarı da yeter: Magazin sayfalarında kısa sürede yayılan videoya yine yüzlerce tepki geldi. Ersoy'a, "Namuslu olduğun belli oluyor bornoz düşseydi namus kalmazdı bu kadarı da yeter" ve "Bir de namussuz olsan demek ki neler olacak" şeklinde yorumlar yapıldı.
Paylaşımını hemen kaldırmıştı: Esra Ersoy, geçtiğimiz hafta ayıcığa sarıldığı bu çırılçıplak pozuyla gündeme gelmişti. Bu pozuyla sosyal medyada adeta linç edilen Ersoy, paylaşımını hemen kaldırmıştı.