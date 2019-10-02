Ciciş Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek bornozunu indirip soyundu

Bu kadarı da yeter: Magazin sayfalarında kısa sürede yayılan videoya yine yüzlerce tepki geldi. Ersoy'a, "Namuslu olduğun belli oluyor bornoz düşseydi namus kalmazdı bu kadarı da yeter" ve "Bir de namussuz olsan demek ki neler olacak" şeklinde yorumlar yapıldı.

Esra Ersoy'un bornozuyla dans ettiği video