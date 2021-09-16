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Çiçekteki not herkesi kahkahaya boğdu! Bülent Serttaş Elazığ'da bıçaklanan Japon'u şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
Çiçekteki not herkesi kahkahaya boğdu! Bülent Serttaş Elazığ'da bıçaklanan Japon'u şaşırttı

Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldıran ve tedavisi tamamlan Kameda’yı Elazığlı bir aile misafir etmeye başladı.

Çiçekteki not herkesi kahkahaya boğdu! Bülent Serttaş Elazığ'da bıçaklanan Japon'u şaşırttı

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, geçtiğimiz günlerde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı sırada dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 

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Çiçekteki not herkesi kahkahaya boğdu! Bülent Serttaş Elazığ'da bıçaklanan Japon'u şaşırttı

Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldıran ve tedavisi tamamlan Kameda’yı Elazığlı bir aile misafir etmeye başladı.

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Çiçekteki not herkesi kahkahaya boğdu! Bülent Serttaş Elazığ'da bıçaklanan Japon'u şaşırttı

Yazıkonak beldesinde Kamuran Aşar’ın evinde kalan Japon turisti ünlü sanatçı Bülent Serttaş ziyaret etti. 

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Çiçekteki not herkesi kahkahaya boğdu! Bülent Serttaş Elazığ'da bıçaklanan Japon'u şaşırttı

Burada Kameda’ya çiçek vererek bir süre sohbet eden Serttaş, misafirperver olan aileyi kutlayarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti

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