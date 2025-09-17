Çiçek Dilligil oğlunun cinsiyet değişimi sürecini anlattı!

Ancak Ardahan Öztoprak, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş süreciyle kamuoyunun gündemine gelmişti. Ameliyat sürecini tamamladıktan sonra "Ayda" adını alan genç, şu an Amerika'da yaşamını sürdürüyor. Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayda'nın son gönderileri kısa sürede gündem oldu.

"HEVES DEĞİL, MARJİNAL BİR DURUM DEĞİL"

Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan Çiçek Dilligil, şu ifadeleri kullanmıştı, "26 yaşında artık bir birey. Aile olarak çocuğumuzun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım, 'hadi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil."