Çiçek Abbas'ın VIP versiyonu görenleri şaşırtıyor

“Aileden birisi gibi, satmayı hiç düşünmedik” Eşine az rastlanan minibüsün sahibi Ahmet Şahin, eskiden gelen heves nedeniyle aracı 10 yıl önce satın aldığını, şimdilerde ise aracın kendi ailelerinden birisi olduğunu söyledi. Şahin, “1975 model Alman diye hitap edilen Avrupa bir araç. Şu anki araç daha önceden ambulans olarak askeriyede kullanılmış. 1984 yılında babam sağ iken bize bir minibüs almıştı. O zamanlarda bizde heves vardı. Sonrasında da bu aracı aldık. Bu araç sonradan bize aileden birisi gibi geldi. Şimdi bu araç bizim bir evladımız gibi, elden çıkartmayı düşünmedik. Mahallenin ve Ordu'nun simgesi halinde” dedi.