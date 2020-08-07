Çiçeği burnunda çift tatilde! Gupse Özay Barış Arduç'u öpmeye doyamadı

Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü oyuncular Barış Arduç ile Gupse Özay, Çeşme tatilinde görüntülendi. Gupse Özay, Barış Arduç'u öpmeye doyamadığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.