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Çiçeği burnunda çift tatilde! Gupse Özay Barış Arduç'u öpmeye doyamadı

Geçtiğimiz günlerde sürpriz nikâhla evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, Çeşme'de tatil yaparken gazetecilere yakalandı.

Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü oyuncular Barış Arduç ile Gupse Özay, Çeşme tatilinde görüntülendi. Gupse Özay, Barış Arduç'u öpmeye doyamadığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.

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Sürpriz nikâhla evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, önceki gün Çeşme’de görüntülendi.

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Özay, birlikte güneşlendiği eşini öpücüklere boğdu.

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Çok keyifli görünen çift, öğleden sonra plajda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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