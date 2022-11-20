Çiçeği burnunda baba Barış Arduç kızıyla fotoğrafını paylaştı

"Hoş geldin Jan Asya Arduç"

Daha önce hastaneden çıkarken kızını taşıdığı anları paylaşan yakışıklı oyuncu, bir süre önce de Jan Asya'nın elinin gözüktüğü bir fotoğrafı yayınlayarak, "Hoş geldin Jan Asya Arduç. Arayan, soran herkese çok teşekkürler." notunu yazdı.