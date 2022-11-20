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Çiçeği burnunda baba Barış Arduç kızıyla fotoğrafını paylaştı

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Çiçeği burnunda baba Barış Arduç kızıyla fotoğrafını paylaştı

2020 yılında Gupse Özay ile nikah masasına oturan Barış Arduç, geçtiğimiz ay kızları Jan Asya'yı kucağına almıştı. Baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü isim şu sıralar kızıyla paylaşım yapmaya doymuyor. Son olarak kızıyla gezmeye çıkan Arduç'un paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

Çiçeği burnunda baba Barış Arduç kızıyla fotoğrafını paylaştı

Film setinde tanışarak uzun yıllar mutlu bir beraberlik yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti 2 yıl önce evlenerek ilişkilerini taçlandırmışlardı. Alaçatı'da nikah masasına oturan ikili, ünlüler camiasının gözde çiftleri arasında gösteriliyor.

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Çiçeği burnunda baba Barış Arduç kızıyla fotoğrafını paylaştı

Sosyal medyada birbirleriyle ilgili sık paylaşım yapmayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Jan Asya'yı kucaklarına aldı.

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Çiçeği burnunda baba Barış Arduç kızıyla fotoğrafını paylaştı

Bunun üzerine Arduç, Instagram hesabından kızıyla paylaşım yapmaya başladı.

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Çiçeği burnunda baba Barış Arduç kızıyla fotoğrafını paylaştı

"Hoş geldin Jan Asya Arduç"

Daha önce hastaneden çıkarken kızını taşıdığı anları paylaşan yakışıklı oyuncu, bir süre önce de Jan Asya'nın elinin gözüktüğü bir fotoğrafı yayınlayarak, "Hoş geldin Jan Asya Arduç. Arayan, soran herkese çok teşekkürler." notunu yazdı.

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