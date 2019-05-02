CIA'in ilk Instagram fotoğrafının şifrelerini çözebildiniz mi?
Daha çok gizliliği ve casusluk faaliyetleri ile bilinen CIA, geçtiğimiz hafta içinde resmi Instagram hesabından ilk fotoğraf paylaşımını yaptı. Bu hesabın açılmasının amacı CIA'e işe başvurmaları için gençlerin ilgisini uyandırmak. Peki siz CIA çalışanlarının kullandığı nesnelerin yer aldığı fotoğraftaki hangi objeleri seçebildiniz?
Dünya çapında çok sayıda edebiyat eserine, film yapımına ve komplo teorisine konu olan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), özünde gizlilik ve casusluk taktikleri ile biliniyor.
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Ancak yeni sosyal medya hesabıyla CIA'in daha çok esprili ve ironik tarafının ortaya çıktığını söylemek mümkün.
CIA, yeni açtığı Instagram hesabından ilk fotoğrafını geçtiğimiz hafta içinde paylaştı.
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ABD'nin Virginia eyaletindeki Langley şehrinde yer alan genel merkezinden paylaşılan fotoğrafta, kurum içinde çalışan ajanların kullandığı nesneler yer alıyor.
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Fotoğrafın altında ise "Tek gözümle bile casusluk yaparım" yazıyor.
CIA'in sözcüsü, Amerikan CBS haber kanalına yaptığı açıklamada nesnelerin çoğunun çalışanlarına ait olduğunu aktardı.
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