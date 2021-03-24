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CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti! Gerçekler ortaya çıktı

CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti! Gerçekler ortaya çıktı

Büyük sansasyona yol açan 17 dakikalık görüntülerin ardından ortaya çıkan bilgiler herkesi hayrete düşürdü.

CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti! Gerçekler ortaya çıktı

On yıllardır bütün dünyayı çalkalayan sahte videodan çok önce Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) tarafından gerçek görüntülerin çekildiği ortaya çıktı. Gizemli e-posta dizisiyle başlayan süreç, 2021'in ilk günlerinde elindeki gerçek UFO görüntülerini yayınlayarak tarihi değiştiren CIA'in uzaylılara otopsi yaptığını belgeledi.

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CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti! Gerçekler ortaya çıktı

Ünlü Roswell otopsi videosunu incelemek için 10 yıl uğraşan bir araştırmacı, sızdırılan belgelerde, CIA tarafından incelenen uzaylılara ait 'gerçek' görüntülerin bulunduğunu ortaya koydu.

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CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti! Gerçekler ortaya çıktı

İngiltere'nin en ünlü UFO araştırmacısı olan yazar Philip Mantle, 90'ların ortalarında ortaya çıkan ve dünya çapında milyonları kandırmaya devam eden sahte Roswell videosunu ilk görenler arasındaydı.

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CIA'in 17 dakikalık uzaylı görüntüleri dünyayı alt üst etti! Gerçekler ortaya çıktı

O şimdi, gerçekleri kurgudan ayırmak için yola çıkan Alien Autopsy: The Search for Answers (Uzaylı Otoposisi: Cevapların Arayışında) adlı yeni bir TV programında yer alıyor.

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