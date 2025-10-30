BIST 10.891
CHP'yi sallayan itirafçılık iddiası: Muhittin Böcek konuşacak!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "Eğer beni desteklemezseniz konuşurum" sözünü hatırlatarak başka bir belediye başkanının da itirafçı olmak istediğini söyledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in itirafçı olmak istediği iddiası CHP'ye bomba gibi düştü.

İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, geçtiğimiz günlerde TGRT Haber ekranlarında Şamil Tayyar'ın dile getirdiği Rıza Akpolat'ın "Eğer beni desteklemezseniz konuşurum" sözünü hatırlatarak başka bir belediye başkanının da etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmak istediğini söyledi.

"CEZAEVİNDE KALMAK İSTEMİYOR

Atik "Sağlık problemleri var ve cezaevinde kalmak istemiyor. Serbest kalmak istiyor ve bu isteğini savcılara iletmiş. Bana gelen bilgi Muhittin Böcek'in de hem kendisi hem de CHP ile ilgili iddialar konusunda açıklama yapacağı şeklinde." diyerek kulislerdeki iddiayı dile getirdi.

