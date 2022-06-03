CHP'nin yeni tiyatrosu! Açız diyen kadının mal varlığı ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Aksaray ziyareti sırasında kameralar önünde, "İş yok, açız" diyen Elif Yılmaz isimli kadının emekli maaşı aldığı, otomobilinin bulunduğu ve üzerine kayıtlı arsalar olduğu ortaya çıktı. Elif Yılmaz'ın bu sözlerini sosyal medya hesabından, "Aksaraylı teyzenin sözleri içinizi acıtacak" sözleriyle paylaşan Gürsel Tekin'in algı operasyonu çökmüş oldu.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz gün partililer ile birlikte Aksaray'da pazar yerine ziyarette bulundu. Tekin'in pazar yerinde yanına gelen Elif Yılmaz isimli bir kadın, "Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. İş yok, aş yok. Çok zor durumdayız. Hasta çocuğum var, doktora götüremiyorum. Oğlumun işi yok, iş bulamıyorum. Açlıktan, parasızlıktan millet karısını çocuğunu öldürüyor. Çok zor durumdayız. Gelsinler ben açları göstereyim" dedi. Gürsel Tekin de bu sözleri, "Aç yok diyorlar. Aç var. İnsanlar kendisini yakıyor, intihar edenler var" sözleriyle yanıtladı
Tekin, bu diyaloğu, "Aksaraylı teyzenin sözleri içinizi acıtacak. Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. Aç yok diyorlar, gelsinler ben göstereyim" notuyla Twitter hesabından paylaştı.
Aksaraylı teyzenin sözleri içinizi acıtacak 'Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. 'Aç yok' diyorlar gelsinler ben göstereyim' https://t.co/3GKqOPKL6x— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) June 2, 2022
CHP'nin algı operasyonu yine bozuldu
Yaşananların ardından Gürsel Tekin'e dert yanan Elif Yılmaz'la ilgili gerçek bambaşka çıktı. 10 çocuk annesi kadının 3 çocuğunun yurt dışında, 4 çocuğunun İstanbul'da, diğerlerinin ise Konya ve Aksaray'da çalıştığı öğrenildi. Kendisi de 2013 yılında Bağ-Kur'dan emekli olan Yılmaz'ın üzerine kayıtlı marka bir otomobilinin olduğu ortaya çıktı. Elif Yılmaz'ın 80 dekar arazisinin olduğu ve engelli olan torununa ise 2 bin 354 TL evde bakım aylığı verildiği belirlendi.