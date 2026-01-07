BIST 12.024
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.171,38
HABER /  GÜNCEL

CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Hasan Eraybat hayatını kaybetti

CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Hasan Eraybat hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü Hasan Eraybat, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu duyurdu, bir açıklamada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlu'dan geldi. Manisa'da belediye başkanları Ferdi Zeyrek ve GÜlşah Durbay'ın vefatları tüm kenti yasa boğmuştu.

Abone ol

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü olarak görev yapan Hasan Eraybat’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eraybat’ın ani vefatı, mesai arkadaşları ve Alaşehir halkı başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

ÖKÜZCÜOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Acı kaybın ardından Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Öküzcüoğlu mesajında, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörümüz Hasan Eraybat’ı kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Hasan Eraybat hayatını kaybetti - Resim: 0

DUTLU'DAN TAZİYE MESAJI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlu Dda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediyemizin Alaşehir Koordinatörü, kıymetli çalışma arkadaşımız Hasan Eraybat’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro limiti kaldırıldı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro limiti kaldırıldı
Gözde morluk, kaburgada kırık... Maduro ve eşine işkence mi yapıldı?
Gözde morluk, kaburgada kırık... Maduro ve eşine işkence mi yapıldı?
İki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 424 şüpheli yakalandı
İki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 424 şüpheli yakalandı
Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası
Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu
BAĞ-KUR borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı yıl sonuna kadar...
BAĞ-KUR borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı yıl sonuna kadar...
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı
Karaciğer nakli oldu, yeni hayatına “merhaba” dedi
Karaciğer nakli oldu, yeni hayatına “merhaba” dedi
Bireysel emeklilikte devlet katkı payı düşürüldü karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Bireysel emeklilikte devlet katkı payı düşürüldü karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Beyaz Saray'dan şoke eden Grönland açıklaması
Beyaz Saray'dan şoke eden Grönland açıklaması
Trump Venezuela'nın ABD'ye teslim edeceği petrol miktarını açıkladı
Trump Venezuela'nın ABD'ye teslim edeceği petrol miktarını açıkladı
Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun
Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun