CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Hasan Eraybat hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü Hasan Eraybat, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu duyurdu, bir açıklamada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlu'dan geldi. Manisa'da belediye başkanları Ferdi Zeyrek ve GÜlşah Durbay'ın vefatları tüm kenti yasa boğmuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü olarak görev yapan Hasan Eraybat’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eraybat’ın ani vefatı, mesai arkadaşları ve Alaşehir halkı başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

ÖKÜZCÜOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Acı kaybın ardından Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Öküzcüoğlu mesajında, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörümüz Hasan Eraybat’ı kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

DUTLU'DAN TAZİYE MESAJI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlu Dda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediyemizin Alaşehir Koordinatörü, kıymetli çalışma arkadaşımız Hasan Eraybat’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun."