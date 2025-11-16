CHP'nin içine ettiler yazar Yücel Koç'un yazısı gündem oldu

Türkiye gazetesi yazarı Yücel Koç, mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'in makam odasına büyük tuvaletin yapılmasıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'in bulunduğu binaya giren saldırgan bir grup makam odalarına tuvaletlerini yaptı.

Tekin'in eylül ayında parti binasına girdiği ilk günde de yuhalanıp üzerine su şişesi fırlatılmıştı.

Mevcut CHP yönetiminin tanımadığı ve ağır hakaretlere uğrayan Tekin'e yönelik son çirkin olay mide bulandırdı. Makam odalarına tuvaletin yapılması gündeme oturdu.

"Oysa daha neler olmadı ki CHP’de…"

Konuya ilişkin Türkiye gazetesi yazarı Yücel Koç, "Affedersiniz, CHP’nin içine ettiler!" başlıklı yazısında ana muhalefet partisini değerlendirdi:

"Gürsel Tekin “Daha önce de yaşadığımız olumsuzluklar oldu, ‘kol kırılır, yen içinde kalır’ anlayışıyla meseleyi çözmeye çalıştık. Ama bardağı taşıran çok çirkin meseleler olunca şikâyetçi olduk" demiş.

Oysa daha neler olmadı ki CHP’de…

Parti otobüsünde tacizler, parti binasında tecavüzler…

Erkek erkeğe rezillikleri ifşa olanlar, evli sekreteri ile birlikte olanlar…

Hiçbiri bardağı taşırmadı ne yazık ki, fakat bu içerideki rezilliklerin vardığı boyutu gözler önüne serdi.

Olanların hiçbiri şaka değil, uydurma değil, safsata değil… Şu eylemi yapanların pantolonlarını indirdikleri anda ortaya çıkan manzara kadar gerçek.

İşte CHP’nin ülkemize sunduğu aydınlık ve çağdaşlık da diyebilirsiniz belki!

En azından bir kısmı için öyle… Hem de resmî belgeli!

Peki gerçeği çıplak olarak ortaya koyan bu çağdaş …’lerden bu millete hayırlı bir iş çıkar mı?

​Ne çıktığı ortada değil mi?"