BIST 10.915
DOLAR 42,12
EURO 48,41
ALTIN 5.372,19
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP'nin Gürsel Tekin itirazı! Mahkeme kararını verdi

CHP'nin Gürsel Tekin itirazı! Mahkeme kararını verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, Gürsel Tekin’in çağrı heyeti olarak görevlendirilmesine ilişkin verilen ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.

Abone ol

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir amaçlı görevlendirdiği Geçici Kurulun kaldırılmasına yönelik CHP Genel Merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan itiraz kabul edilmedi. Kararın ardından Geçici Kurul mevcut görevini sürdürmeye devam edecek. Böylece Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu heyetin görevine devam etmesine hükmedildi.

DURUŞMA 21 KASIM'A ERTELENMİŞTİ
Davaya ilişkin son duruşma 3 Ekim’de görülmüş mahkeme, 2 Eylül'de verdiği CHP İl Başkanı ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmederek, duruşmayı 21 Kasım'a ertelemişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
"Anne katili mi?" tartışması büyüyor! Güllü'den kızı Tuğyan'a şok sözler: "Gelirsen KADES'e basarım!"
Foto Galeri "Anne katili mi?" tartışması büyüyor! Güllü'den kızı Tuğyan'a şok sözler: "Gelirsen KADES'e basarım!" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yeni operasyon! 8 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yeni operasyon! 8 kişi gözaltına alındı
Adana'da 105 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Adana'da 105 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Ferdi Zeyrek'in ölümü! İddianame tamamlandı işte istenen ceza
Ferdi Zeyrek'in ölümü! İddianame tamamlandı işte istenen ceza
Kapsamlı testten çıkan sonuç şok etti! Bu ilaçların işe yaramadığı ortaya çıktı
Kapsamlı testten çıkan sonuç şok etti! Bu ilaçların işe yaramadığı ortaya çıktı
Bakan Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor
Bakan Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor
Türk futbolundaki bahis skandalı! UEFA tüm hakemlere mesaj yolladı
Türk futbolundaki bahis skandalı! UEFA tüm hakemlere mesaj yolladı
Dolar düştü! Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar düştü! Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak
İki holdinge kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu
İki holdinge kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu
Devlet Bahçeli bir taşla iki kuş vurdu Deniz Zeyrek ince detayı açıkladı
Devlet Bahçeli bir taşla iki kuş vurdu Deniz Zeyrek ince detayı açıkladı
Huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
Huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
Bakan Tekin 'hukuka uygun' demişti! Öğretmenlerin beklediği haber geldi
Bakan Tekin 'hukuka uygun' demişti! Öğretmenlerin beklediği haber geldi