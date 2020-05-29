MEDYA

CHP'nin desteklediği TELE 1 kanalında Adnan Menderes'e çirkin saldırı

TELE 1 kanalında program yapan Merdan Yanardağ 27 Mayıs darbesinden sonra idam edilen Başbakan Adnan Menderes hakkında canlı yayında tepki çeken sözler söyledi.

CHP tarafından desteklenen TELE 1 kanalının sahibi Merdan Yanardağ, Yassıada mahkemelerinde merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için görülen ve beraatla sonuçlanan 'bebek davasını' canlı yayında gündeme getirerek büyük tepki çekti.

Merdan Yanardağ canlı yayında "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz...Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi..." açıklamalarını yaptı.

Yanardağ'ın bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İlk belge Antalya'da bir otele verildi! Bakan Varank açıkladı
Altay Bayındır'a övgü yağdı: Stili De Gea'ya benziyor
Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet etti
Dolarda hareketlilik! İşte günün ilk rakamları
Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Olay yeri Başakşehir! Nişanı atınca meydan savaşı çıktı
Karantinada kızlarını eğlendirmek isteyen babadan ilginç oyun!
29 Mayıs - 30 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? İçişleri genelgesi
İzmir'de evinden çağrılan kişi, 14 bıçak darbesiyle öldürüldü
CNN Türk'te stüdyoyu geren küfür tartışması
Bayrampaşa cuma namazı kılınacak camiler hangisi?
İstanbul'da otobüse takılan patenli gençler tehlikeye aldırmadı
29 Mayıs Bahçelievler cuma namazı kılınacak camiler listesi