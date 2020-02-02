CHP’nin Anayasa taslağıyla ilgili gündemi sarsacak iddialar! Türk Milleti ifadesi çıkarıldı mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu tarafından hazırlanan Anayasa kitapçığı olay oldu. Taslakta Türk Milleti ibaresinin çıkarıldığı ve değiştirilemez denilen bir çok maddenin değiştirildiği iddia ediliyor. Kaboğlu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

CHP’nin bir süredir parlamenter sisteme dönüşle ilgili gündeme getirdiği yeni anayasa kitapçığıyla ilgili bomba iddialar var. CHP’nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında hazırladığı kitapçıkta, Anayasa’nın 2. maddesindeki “Atatürk Milliyetçiliği” ifadesinin sansürlendiği, “Türk Milleti” yerine “Anayasal Yurttaşlık” anlamında “Anayasal Yurtseverlik” kavramının kullanıldığı belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önsözünü yazdığı kitapçıkta, Türkiye yerine “ülke”, Türkiye Cumhuriyeti yerine de “cumhuriyet” denilmesinin istendiği iddia ediliyor.

İbrahim Kaboğlu'ndan açıklama geldi

CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzerinde parti logosu olan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önsözü yer alan kitapçığın CHP’yi bağlamadığını savundu. İçinden ‘Türk’ ifadeleri çıkarılan anayasa önerilerinin, ‘sadece kendi sorumluluğunda’ olduğunu iddia etti.

Bugün Aydınlık gazetesi ve bazı haber sitelerinde yer alan asılsız haberlere ilişkin basın açıklamam... pic.twitter.com/VB4qbhtMdc — İbrahim Ö. Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) February 1, 2020

Önsüzünü Kılıçdaroğlu yazdı

Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre önsüzünü Kılıçdaroğlu’nun yazdığı yedi bölümden oluşan kitapçık, HDP, İyi Parti, SP, DP ve TİP’li milletvekilleri ile birlikte Ak Parti ve MHP’li grup başkanvekillerine gönderildi. Kaboğlu’nun kitapçığı TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a da ilettiği öğrenildi.

Değiştirilemez denilen madde değiştirildi iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu, HDP’yi de içine aldığı demokratik muhalefetin, anayasa konusunda izlemesi gereken yol haritasına ilişkin önerilerini sıraladığı kitapçıkta, Anayasanın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddedeki “Atatürk Milliyetçiliği” ifadesini çıkardı. Yerine “İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik sosyal hukuk devleti” ifadesini kullandı.

Ülkenin adı yok! Yurttaş değil insan!

Kitapçıkta, “yeni anayasa” için yapılması gerekenlerin sıralandığı bölümde, “Türk Vatandaşlığı” kavramı yerine Anayasal Yurttaşlık anlamında “Anayasal Yurtseverlik”, Türkiye yerine “Ülke”, Türkiye Devleti yerine “Cumhuriyet”, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yerine “Türkiye Cumhuriyeti insanı” kavramlarının kullanılması önerildi. Cumhuriyeti kuran partinin genel başkanının önsözünü yazdığı kitapçıktaki ifadeler aynen şöyle:

“Anayasal yurtseverlik gereği, en siyasal nitelik taşıyan söylemlerde bile kapsayıcı ve kucaklayıcı kavramlar öne çıkarılmalı: bir yandan, eşitlik/yurttaşlık/laiklik; öte yandan, insan hakları/demokrasi/hukuk devleti. Benzer şekilde; anayasal deyimlerin kullanılması sırasında kapsayıcı vurgular yeğlenmelidir: Türkiye (ülke), Türkiye Devleti/ Cumhuriyeti (devlet) ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı (insan).