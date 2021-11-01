CHP'nin 3 eski Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açıyor! 'Darbeye teşebbüs' suçlaması

CHP eski Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bugün dava açıyor. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerini izletmesi "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" olarak gösteriliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki linç girişiminin görüntülerini göstermesiyle ilgili CHP'nin 3 eski genel başkanı, suç duyurusunda bulunuyor. CHP eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Erdoğan'a 4 ayrı suçlama yapacak. İşte İsmail Saymaz'ın köşesinden o suç duyurusunun ayrıntıları...

Baktılar ki, Erdoğan özür dilemesi gerekirken, linci izletip alkışlatıyor. Baktılar ki endişelenmesi beklenen iktidar açıkça kışkırtıyor. Baktılar ki devlet suç örgütüne dönüştürülmek isteniyor. CHP eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

Erdoğan'a 'darbeye teşebbüs' suçlaması

Dilekçede şu dört suçlama yöneltiliyor:

- Siyasi hakların engellenmesi.

- Suçu ve suçluyu övme.

- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik.

- Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs.

'Demokrasiyi ortadan kaldırmak için'

Üç eski genel başkana göre bu görüntülerle linç bir hesap sorma olarak kabul ediliyor ve yinelenmesine kapı aralanıyor. Saldırganların demokrasiyi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak için Kılıçdaroğlu'nu öldürmek istedikleri savunuluyor.

Videonun gösterilmesinin özensizlik değil, bilinçli bir tercih ve talimat niteliğinde olduğu vurgulanıyor. Şayet birileri bu videoyu talimat sayarsa yeni bir linç girişiminin anayasal düzene kastedeceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı için suç duyurusunda bulunulabileceği belirtilerek, savcılığın fezleke hazırlayıp TBMM'ye göndermesi talep ediliyor.