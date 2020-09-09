CHP'li Yılmaz Büyükerşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini yaptı! Olay oldu

Müzede 100'den fazla heykelin sergilendiğini belirten Sarıkurt, "Müzemiz çok güzel ve Çorlu'muza yakışır bir şekilde hazırlandı. Ciddi bir süreç geçirdik ve müzeyi Çorlu'ya kazandırdık. Burada, sanatçı, siyasetçi, sporcu ve gazeteci olmak üzere topluma mal olmuş birçok ismin heykeli bulunuyor. Şehrimize hayırlı olsun.'' diye konuştu.