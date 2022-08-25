CHP'li vekilden ırkçı saldırı! Sahilde ünlü top model ve çocuğuna saldırdı: Defolun gidin kendi ülkenize

BODRUM'da tatil yapan işadamı ve CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın, sahilde üzerine su sıçratan çocuğu azarlayıp ağlattı. Çocuğun annesi ünlü Azeri model Diana Ahadpour'un da üzerine yürüyüp "Defolun gidin memleketinize!" diye bağırdı.

Mültecilere yönelik son dönemde kışkırtılan faşizan duygular CHP'nin eski milletvekili Aydın Ayaydın'ın Bodrum sahilinde bir Azeri manken ve çocuğuna karşı saldırısıyla bir kez daha ete kemiğe büründü. Bodrum Mandarin Oriental'deki lüks evinde tatil yapan Aydın Ayaydın, 6 yaşındaki çocuk üzerine su sıçrattı diye ortalığı birbirine kattı.

6 yaşındaki çocuğa bağırıp ağlattı

Bodrum'daki lüks sitedeki evlerinde ailesiyle tatil yapan Aydın Ayaydın, sahilde üzerine su sıçratan 6 yaşındaki çocuğa bağırıp ağlattı. Bunun üzerine Ayaydın'ın yanına gelen anne Diana Ahadpour, "Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" dedi.

Defolun gidin memleketinize eş...ler

Bunun üzerine ünlü manken ve sosyal medya fenomeni Ahadpour'un üzerine yürüyen Aydın Ayaydın, küfürler ederek "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş...ler" diye hakaretler savurdu.

Aydın Ayaydın, hızını alamayıp "Defolun lan" diye saldırmaya kalktı. Araya girenler Ayaydın'ı güçlükle sakinleştirdi. Aynı sitede evi olan Azeri model Diana Ahadpour'un Azerbaycan ve Dubai'de yatırımları bulunan bir işkadını olduğu öğrenildi.