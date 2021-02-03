CHP'li vekil Özgür Karabat'a cinsel ilişki görüntüsüyle şantaj! Mesajlar ortaya çıktı

Gizli kayıtları gönderip mesaj attı

Alma'nın, kayıtların elde edilmesinin ardından Karabat'a gönderdiği tehdit mesajında ise şöyle dedi: "Selam vekilim. Bir emanet var göndereceğim size... İzlemeniz gereken bir şey... Geçen gittiğiniz Çekmeköy'le ilgili seks partinizle alakalı... Kayıtlar elimizde. 'Başka yerlere gitmeden sana gelsin' dedim..."