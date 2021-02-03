CHP'li vekil Özgür Karabat'a cinsel ilişki görüntüsüyle şantaj! Mesajlar ortaya çıktı
CHP Milletvekili Özgür Karabat'la seçim döneminde cinsel ilişki yaşayıp o anları kameraya alan Aynur Doğan Eller ve onu azmettiren CHP Belediye Başkan Aday Adayı Cahit Alma'nın şantaj mesajları ifşa oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, seçim döneminde yasak aşk yaşadığı kadınla cinsel ilişki anındaki görüntüleri gizlice çekilmiş ve şantaja uğramıştı. Şantaj tuzağında şok ayrıntılar ortaya çıktı. Karabat’a tuzak kuran 4 şüpheliyle ilgili iddianame kabul edildi. Şüpheli Cahit Alma’nın, Özgür Karabat’a “İzlemeniz gereken bir emanet yollayacağım. Seks partinizle alakalı” diye mesaj atıp 10 milyon lira ve İBB’de yönetim kurulu üyeliği istediği belirlendi. İşte Sabah'ın haberindeki zincirleme şantajın detayları...
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a CHP'lilerce kurulduğu ortaya çıkan "Tehdit ve 10 milyon TL'lik şantaj" skandalıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Karabat'a CHP Çekmeköy teşkilatından Aynur Doğan Eler'i kullanarak tuzak kuran ve yaşadıkları ilişkiyi gizli kamerayla kayda aldıran şebekenin mesajlaşmaları, skandalı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
Buna göre; eski CHP Arnavutköy Belediye Başkan Aday Adayı Cahit Alma, Karabat'ı gizli kamera düzeneği kurduğu evine çağıran Eler'e "Geliyor mu? Dikkatini dağıt, kayda bak kontrol et... Gelmesine yakın aç... Gittiği zaman yazarsın... Malzemeyi aldırayım, (gizli kamera) makineyi poşete koy... Kapıdan alır iç kapının önüne koy" mesajları gönderdi.
Gizli kayıtları gönderip mesaj attı
Alma'nın, kayıtların elde edilmesinin ardından Karabat'a gönderdiği tehdit mesajında ise şöyle dedi: "Selam vekilim. Bir emanet var göndereceğim size... İzlemeniz gereken bir şey... Geçen gittiğiniz Çekmeköy'le ilgili seks partinizle alakalı... Kayıtlar elimizde. 'Başka yerlere gitmeden sana gelsin' dedim..."